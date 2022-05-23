شكرا لقرائتكم خبر الفيصل: تسخير الإمكانات كافة لتنمية المناطق خاصة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل حرص «القيادة» على توفير وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة على وجه العموم وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص، كونها حاضنة لأقدس البقاع وأطهرها ومقصد ملايين المسلمين كل عام.

وقال خلال استقباله وفد مجلس الشورى أمس، «إن الله - سبحانه وتعالى- شرف الإنسان السعودي بخدمة بيته الحرام وقاصديه، الأمر الذي يحتم ضرورة تكامل الجهات وتضافر الجهود لأن تكون هذه المنطقة نموذجا وأن يعمل الجميع بما يحقق آمال وتطلعات سكانها وزوارها».

وكان الفيصل استقبل في مقر الإمارة بجدة، وفدا من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل، وتمنى لأعضاء المجلس النجاح خلال زيارتهم.

من جانبه قدم عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل نبذة عن أبرز الاجتماعات واللقاءات التي سوف تعقد خلال هذه الزيارة مع المسؤولين في منطقة مكة المكرمة، تشمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما سيعقد الوفد اجتماعا بالمسؤولين في الرئاسة، فيما سيلتقي الوفد خلال الزيارة المسؤولين في أمانة محافظة جدة، والمسؤولين في الغرفة التجارية في محافظة جدة، كما يزور وفد المجلس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ويطلع على المشروعات التي يجري العمل عليها في الجامعة حاليا، والالتقاء بمسؤوليها وطلابها، وسيعقد الوفد حلقة نقاش يتخللها مناقشة وبحث العديد من الموضوعات التعليمية والجهود التي تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها.

فيما سيزور وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة جامعة الطائف، ويلتقي مسؤوليها وطلابها، كما سيلتقي عددا من مسؤولي الغرفة التجارية بالطائف، لتأتي الزيارة انطلاقا من اهتمام مجلس الشورى وتواصله المستمر مع الجهات الحكومية كافة، كما تسهل الزيارة على أعضاء المجلس دراستهم للتقارير السنوية المالية لمختلف الجهات الحكومية، وستمكن الزيارة أعضاء المجلس من الاطلاع بشكل كامل ومباشر على كل الجهود والخدمات لمختلف القطاعات.

حضور الاستقبال

