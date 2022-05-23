الفيصل: تسخير الإمكانات كافة لتنمية المناطق خاصة مكة المكرمة

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وقال خلال استقباله وفد مجلس الشورى أمس، «إن الله - سبحانه وتعالى- شرف الإنسان السعودي بخدمة بيته الحرام وقاصديه، الأمر الذي يحتم ضرورة تكامل الجهات وتضافر الجهود لأن تكون هذه المنطقة نموذجا وأن يعمل الجميع بما يحقق آمال وتطلعات سكانها وزوارها».وكان الفيصل استقبل في مقر الإمارة بجدة، وفدا من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل، وتمنى لأعضاء المجلس النجاح خلال زيارتهم.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل نبذة عن أبرز الاجتماعات واللقاءات التي سوف تعقد خلال هذه الزيارة مع المسؤولين في منطقة مكة المكرمة، تشمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
كما سيعقد الوفد اجتماعا بالمسؤولين في الرئاسة، فيما سيلتقي الوفد خلال الزيارة المسؤولين في أمانة محافظة جدة، والمسؤولين في الغرفة التجارية في محافظة جدة، كما يزور وفد المجلس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ويطلع على المشروعات التي يجري العمل عليها في الجامعة حاليا، والالتقاء بمسؤوليها وطلابها، وسيعقد الوفد حلقة نقاش يتخللها مناقشة وبحث العديد من الموضوعات التعليمية والجهود التي تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها.
فيما سيزور وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة جامعة الطائف، ويلتقي مسؤوليها وطلابها، كما سيلتقي عددا من مسؤولي الغرفة التجارية بالطائف، لتأتي الزيارة انطلاقا من اهتمام مجلس الشورى وتواصله المستمر مع الجهات الحكومية كافة، كما تسهل الزيارة على أعضاء المجلس دراستهم للتقارير السنوية المالية لمختلف الجهات الحكومية، وستمكن الزيارة أعضاء المجلس من الاطلاع بشكل كامل ومباشر على كل الجهود والخدمات لمختلف القطاعات.
حضور الاستقبال
- رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي.
- عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي.
- عضو المجلس عضو لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة آمال الشيخ.
- عضو المجلس عضو اللجنة الصحية الدكتورة زينب أبوطالب.
- عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله السلامة.
- عضو المجلس عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي.
- عضو المجلس عضو لجنة الإعلام الدكتور فضل البوعينين.
- عضو المجلس عضو لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور محمد عشري.
- عضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد آل زوم.
- عضو المجلس عضو اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور محمد آل عباس.
- عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصح البقمي.
- عضو المجلس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران.
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