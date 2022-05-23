ولي العهد يبحث التعاون العسكري مع قائد الجيش الباكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، من قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد طمأن ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على مشاعره الصادقة.

كما جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجال العسكري.