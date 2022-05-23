شكرا لقرائتكم خبر 50 متسابقا يتنافسون في 5 مسارات بـ«ساتاك جدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد القطاع 104 لتوسماسترز مؤتمره السنوي (ساتاك) بجدة أخيرا، بحضور نحو 400 شخص.

واشتمل المؤتمر على فعاليات ثقافية وورش تعليمية وانتخابات القطاع للعام القادم وتكريم الأندية والمناطق والأقسام والأعضاء المتميزين، وأيضا أقيمت المسابقة السنوية وكان عدد المتنافسين بالمسابقة 50 متسابقا من المملكة وباكستان والهند وبريطانيا باللغة العربية والإنجليزية في 5 مسارات تتمثل في الإلهامي، والفكاهي، والتقييم، والارتجال، والقيادات الشابة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لساتاك 2022 عبدالملك السلمي، أن المؤتمر بدأ بمسيرة الإعلام ثم مسابقة الخطب المعدة، ثم مسابقة خطب التقييم، بعد ذلك عقدت ورشة فن المناظرات برعاية نادي جدة للمناظرات ونادي النخبة المتقدم، وكذلك مسابقة الخطب الارتجالية ثم مسابقة القيادات الشابة وكان ختامها المسابقة الفكاهية.

وأضاف بأن الحاصل على المركز الأول التوستماسترز عادل الجهيمان، وسوف يمثل المملكة في مسابقة التوستماسترز العالمي بأمريكا.

10 مشاريع لإنهاء متطلبات المتواصل المتمكن:







كسر الجمود



تنظيم الخطبة



تحديد أهداف الخطبة



طريقة الإلقاء



لغة الجسد



تنوع نبرة الصوت



البحث في الموضوع



إتقان استخدام الوسائل المرئية



قوة الإقناع



إلهام المستمعين



مشاريع مسار القائد المتمكن:

الاستماع والقيادة

التفكير النقدي

إبداء الرأي

إدارة الوقت

التخطيط والتنفيذ

التنظيم والتفويض







تطوير مهارات التنسيق



تحفيز الأشخاص

الإرشاد

بناء فريق عمل