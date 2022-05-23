محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 بأن الفحوصات اليومية التي بلغ عددها 3632، عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وتعافي 606 حالة إضافية، وحالة وفاة واحدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 576076.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4307 حالة، منها 16 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و5 حالات تحت العناية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 495 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.