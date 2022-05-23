اخبار الخليج – بالصور.. الموجة الغبارية تدخل أجواء البحرين.. والرؤية الأفقية تتدنّى

محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: حميد جعفر دخلت الموجة الغبارية أجواء مملكة البحرين قبل قليل، وتسبّبت في تدنّي الرؤية وتطاير الغبار، ومن المزمع أن تستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع السواق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرا لموجة الغبار والأتربة المتوقعة مما قد تتسبب في تدني مستوى الرؤية من حيث الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

كما أهابت قيادة خفر السواحل بمرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر نظراً لموجة الغبار المصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان.

وتسببت الموجة الغبارية في تعطيل الملاحة الجوية في الكويت والعراق، إلّا أن حدّتها ستكون أقل في البحرين وفق ما أفادت مواقع متخصصة في رصد الطقس.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات بأن الرؤية الأفقية ستتدنى لتصل إلى أقل من 1000 متر مربع في البحرين.

وأفادت بأن الغبار سيستمر ليوم غد الاربعاء مع تصاعد الأتربة في بعض مناطق المملكة.

وبينت بأن الطقس سيكون معتدلاً في اليومين الخميس والجمعة، وسيكون حاراً خلال فترة النهار.

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