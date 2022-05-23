“الموارد البشرية” تستعرض حالات انتهاء وتجديد عقد العمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات انتهاء وتجديد عقد العمل.

وقالت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن عقد العمل ينتهي في حالة انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل، فيستمر إلى أجله.

كذلك يتم انتهاء عقد العمل، بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من نظام العمل، أو إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وفق بوابة الثقافة العمالية التابعة للوزارة.

كما ينتهي عقد العمل، بحسب الموارد البشرية في حالة بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن.

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وتتضمن حالات انتهاء عقد العمل أيضًا، حالات القوة القاهرة أو إغلاق المنشأة نهائيًّا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.