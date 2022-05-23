عيسى بن علي يشيد بأداء منتخب الصالات لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالأداء المتميز لمنتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات أمام نظيره الكويتي في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين رغم خسارته 2/‏1.

جاء ذلك لدى استقبال سموه لمدير منتخبات كرة الصالات رائد بابا وعدد من اللاعبين، حيث نوه سموه بالمستوى الرجولي الذي قدمه اللاعبون وتسلحهم بالروح القتالية والعزيمة والإصرار.

وأضاف سموه: «رغم الخسارة إلا أننا فخورون بما تقدمونه من مستويات طيبة تعكس المعدن الأصيل للاعب البحريني، وبين الأشقاء الخليجيين لا يوجد خاسر إطلاقا، فالأهم هي الروح الرياضية والأخلاق قبل كل شيء، فاللقاءات الرياضية الخليجية هي ملتقى للمحبة والصداقة ثم المنافسة على الألقاب والبطولات».

وتمنى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة لمنتخب لصالات التوفيق والنجاح فيما تبقى من منافسات الدورة لعكس الصورة المشرفة عن كرة القدم البحرينية.