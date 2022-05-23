عيسى بن علي يستقبل رئيس اتحاد اليد السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بدورة الألعاب الخليجية الثالثة رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى اسحاقي في مقر مجلس البعثة البحرينية.

ورحب سموه برئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كل المجالات وبالأخص في الجانب الرياضي، لافتا إلى التطور الذي تعيشه كرة اليد السعودية وما وصلت إليه من مكانة على الصعيد الإقليمي والقاري.

وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الاتحادين البحريني والسعودي لكرة اليد بما يسهم في تطوير اللعبة وتنميتها والسعي لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين لتعزيز مكانة كرة اليد في كــلا الدولتين والوصول بها إلى أعلى المستويات.