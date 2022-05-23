روابط جماهيرية لدعم المنتخبات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - دعما لمنتخباتنا الوطنية المشاركة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، اتفقت إدارة البعثة مع مجموعة من رؤساء روابط الأندية المحلية لتشجيع منتخباتنا المشاركة في الأدوار النهائية.
وقال مدير البعثة حسن الخاجة إن تلك الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الأمين العام فارس الكوهجي لمؤازرة المنتخبات الوطنية والوقوف بجانبها في المعترك الخليجي، حيث تم الاتفاق مع كل من نواف هيات من رابطة الأهلي ويونس سلمان من رابطة الحد وحسن راشد من رابطة نادي الاتفاق وأحمد عبدالله من رابطة نادي الرفاع.
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