الكوهجي يشارك في الاجتماع الـ95 للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد فارس مصطفى الكوهجي في الاجتماع الـ95 للمكتب التنفيذي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والذي عقد يوم الإثنين 23 مايو 2022 في فندق الفورسيزون برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية، وبحضور السيد خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، والسيد د. عادل الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العام، والأمناء العامين للجان الأولمبية الخليجية، والأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية للأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، تلاها كلمة ترحيبية أخرى للسيد خليفة بن سعيد العبري.

وعقب ذلك شرع المجتمعون في استعراض بنود جدول الأعمال والتي تضمن مناقشة هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، واعتماد مهام وأعضاء اللجان الاستشارية، ثم الاطلاع على سير فعاليات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الكويت ومناقشة نتائج الاجتماع الثاني لفريق عمل متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للرياضة الخليــجية، وأخيــرا مناقشــة التعاون الدولي بين دول مجلــس التعــاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية.