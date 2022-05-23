صيانة لطرق المنطقة الشرقية

وأعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية عن بدء أعمال إصلاح طريق الدمام - الجبيل، وذلك ابتداء من جسر الجعيمة باتجاه الجبيل بطول 20 كلم للاتجاهين يوم الاثنين 22 شوال 1443 الموافق 23 مايو 2022.
تحويلات مرورية
وستتم أعمال الإصلاح والتوسعة بإضافة مسار رابع للطريق بالاتجاهين مع إصلاح الطريق القائم على أربع مراحل بدءًا من جسر الجعيمة ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5 كم لكل تحويلة، حيث سيتم العمل بإغلاق جزئي لمسار واحد وإتاحة العمل على المسارين الآخرين.
إصلاح وتوسعة
كما تنفذ وزارة النقل والخدمات اللوجستية عددًا من مشاريع التنفيذ والصيانة على الطريق ويتم خلالها إصلاح الطريق بطول 114 كم بالاتجاهين وهي: مشروع إصلاح وتوسعة الطريق إلى أربع مسارات لكل اتجاه من تقاطع طريق الملك سعود حتى ما بعد جسر صفوى باتجاه الجبيل بطول 30 كم، ومن جسر صفوى حتى جسر النابية بطول 10 كم باتجاه الدمام، وبدأ العمل بالمشروع بتاريخ 14/10/1443 الموافق 15/05/2022، ومشروع الصيانة الجذرية وذلك بإصلاح وتوسعة الطريق الرئيس باتجاه الظهران بطول 20 كم من تقاطع جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران بالإضافة لإصلاح طرق الخدمة بطول 20 كم بالاتجاهين، وقد تم الانتهاء من أعمال المشروع.
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