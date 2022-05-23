توظيف وتأهيل 18 ألف مختص في الصحة المهنية

كشف عرض مرئي، في افتتاح الملتقى العلمي الأول في المملكة للسلامة والصحة المهنية أمس، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحرص على حماية العاملين من المخاطر، وعملت على عدة مشاريع، من بينها: إطلاق السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، وبرنامج كوادر الصحة والسلامة المهنية لتوظيف وتأهيل 18 ألف مختص في هذا المجال، وتم توظيف 3400 موظف في عام 2021.

المجلس الوطني

وتضمن العرض، الذي جرى عرضه أمام محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في افتتاح الملتقى، تزامناً مع احتفاء العالم باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2022، تأكيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على الاستمرار في إطلاق المواصفات الفنية في الصحة والسلامة المهنية في المجالات الإلكترونية، بجانب إنشاء المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية، الذي يجمع جميع الجهات الحكومية، واعتماد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، ويتولى المجلس متابعة تنفيذ المبادرات، والتوعية والتثقيف بمواضيع الصحة والسلامة المهنية، والدفع بإنجازات متنوعة في الصحة والسلامة المهنية بالمملكة.

خالية من المخاطر

شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، على ضرورة نشر وتطبيق وتعزيز مفهوم الأمن والسلامة والصحة المهنية في مختلف ميادين العمل بالقطاعات الحكومية والأهلية، للحفاظ على كوادرها البشرية أولاً ومنشآتها ثانياً لتقليل الإصابات والمخاطر الصحية والجسدية للوصول إلى بيئة عمل آمنه خالية من المخاطر، والإسهام في الحد من الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل.

من جانبه بين مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن الملتقى يعتبر الأول على مستوى المملكة، وصاحبته محاضرات وورش عمل للتعريف بأنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية.