موجة غبار بشرق ووسط المملكة

تعرضت مناطق شرق ووسط المملكة، أمس، لعواصف ترابية وشبه انعدام للرؤية، وشملت الحالة رفع درجة الإنذار بمحافظات الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وحفر الباطن والنعيرية والقيصومة وضرما ومرات قادمة من الكويت وجنوب العراق، ووصلت سرعة الرياح إلى 60 كلم/س.

من جهته، أوضح خبير الطقس والمناخ عبدالله العصيمي أنه يتوقع أن تكون موجة الغبار أقل كثافة وأقل نطاقا واتساعا مقارنة بموجات الغبار السابقة، حيث يتركز تأثيرها غالبا على الجزء الشرقي وشرق الوسطى.

تفكك التربة

وأضاف العصيمي أنه رغم ضعف العناصر الجوية اللازمة لتشكل عاصفة رملية إلا أن موجة غبار تكونت جنوب العراق والكويت، بسبب ظروف الجفاف وتفكك التربة الشديد وسهولة إثارة الغبار، وأن الكتلة الغبارية تتجه إلى الكويت وحفر الباطن ثم المنطقة الشرقية والربع الخالي، وغالبا تتأثر الرياض بالجزء الغربي من موجة الغبار، منوها أن مناطق وسط العراق وجنوبه وشمال السعودية تعد الجزء الأكثر تصديرا لموجات الغبار أثناء عبور المنخفضات الجوية والجبهات الباردة.

المرتفعات الجنوبية

ووفقا لموقع «طقس العرب» يسود اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة، بينما يكون حار نسبيا شمال المملكة وصولا لحائل ومعتدلا في المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة في أجزاء من جازان وعسير، ويستمر تأثر أجزاء من شرق ووسط المملكة بموجة الغبار.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ويصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.