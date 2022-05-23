الفيصل يستقبل وفدا من لجان الشورى المتخصصة

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، وفدا من لجان مجلس الشورى المتخصصة، برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل، وتمنى أمير مكة لأعضاء المجلس النجاح خلال زيارتهم، مؤكدا حرص القيادة على توفير وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق التنمية، في مختلف مناطق المملكة على وجه العموم، وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص، كونها حاضنة لأقدس البقاع وأطهرها ومقصد ملايين المسلمين كل عام.

وقال «إن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان السعودي بخدمة بيته الحرام وقاصديه، الأمر الذي يحتّم ضرورة تكامل الجهات وتضافر الجهود لأن تكون هذه المنطقة نموذجًا، وأن يعمل الجميع بما يحقق آمال وتطلعات سكانها وزوارها».

أبرز الاجتماعات واللقاءات

من جانبه قدم عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل، نبذة عن أبرز الاجتماعات واللقاءات التي سوف تُعقد خلال هذه الزيارة، مع المسؤولين في منطقة مكة المكرمة، تشمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما سيعقد الوفد اجتماعًا بالمسؤولين في الرئاسة، فيما سيلتقي الوفد خلال الزيارة المسؤولين في أمانة محافظة جدة، والمسؤولين في الغرفة التجارية في محافظة جدة، كما يزور وفد المجلس جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ويطلع على المشروعات التي يجري العمل عليها في الجامعة حاليا، والالتقاء بمسؤوليها وطلابها، وسيعقد الوفد حلقة نقاش يتخللها مناقشة وبحث العديد من الموضوعات التعليمية، والجهود التي تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها.

الاطلاع على الخدمات

فيما سيزور وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة جامعة الطائف، ويلتقي مسؤوليها وطلابها، كما سيلتقي عددًا من مسؤولي الغرفة التجارية بالطائف، لتأتي الزيارة انطلاقاً من اهتمام مجلس الشورى، وتواصله المستمر مع الجهات الحكومية كافة، كما تُسهّل الزيارة على أعضاء المجلس دراستهم للتقارير السنوية المالية، لمختلف الجهات الحكومية، وستمكن الزيارة أعضاء المجلس من الإطلاع بشكل كامل ومباشر، على كافة الجهود والخدمات لمختلف القطاعات.

حضر الاستقبال أعضاء لجان المجلس المتخصص، المكون من عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي، وعضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، وعضو المجلس عضو لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة آمال الشيخ، وعضو المجلس عضو اللجنة الصحية الدكتورة زينب أبوطالب، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله السلامة، وعضو المجلس عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، وعضو المجلس عضو لجنة الإعلام الدكتور فضل البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور محمد عشري، وعضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد آل زومه، وعضو المجلس عضو اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور محمد آل عباس، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصح البقمي، وعضو المجلس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران، وعدد من المسؤولين.

جولة وفد الشورى بمنطقة مكة المكرمة

عقد اجتماع مع مسؤولي رئاسة شؤون الحرمين

زيارة المسؤولين في أمانة جدة والغرفة التجارية

زيارة جامعة الملك عبد العزيز بجدة

زيارة جامعة الطائف والغرفة التجارية بالطائف