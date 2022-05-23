القبض على عصابة سرقت سيارتين بقصد تفكيكها وبيع أجزائها

قَبَضَتْ شرطةُ منطقة الرياض على (3) مواطنين ومقيمَين من الجنسية السورية أحدهما مخالف لنظام الإقامة، ارتكبوا حادثتي سرقة لمركبتين وتفكيك إحداهما وبيع أجزائها وإحراقها لإخفاء معالمها،بوضع لوحات مسروقة على هيكلها، وتم استرداد المركبة الأخرى، وضبط بحوزتهم مواد مخدِّرة وسلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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