أمير الشرقية يستقبل القنصل الأمريكي

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، القنصل العام الأمريكي بالظهران ديفيد أدجينتون، مرحبا به، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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