الغذاء والدواء تحذر من منتجات زبدة الفول السوداني Jif

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجات زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية (Jif) والتي تحمل أرقام الدفعة التي تبدأ من (1274425) وحتى رقم الدفعة (2140425)، من إنتاج الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا. (يمكن التعرف على رقم الدفعة من خلال عبوة المنتج أسفل تاريخ الانتهاء كما توضح ذلك الصورة المرفقة)

وأكدت "الهيئة" أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتجات بأرقام الدفعات المحذّر عنها، كما توصي المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات لأرقام الدفعات المحددة، والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.

وأشارت "الغذاء والدواء" أن الأغذية الملوثة ببكتيريا "السالمونيلا" تسبب في أغلب الحالات أعراض (الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال).