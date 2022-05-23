الغذاء والدواء تحذر من منتجات زبدة الفول السوداني Jif

وأكدت "الهيئة" أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتجات بأرقام الدفعات المحذّر عنها، كما توصي المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات لأرقام الدفعات المحددة، والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.
وأشارت "الغذاء والدواء" أن الأغذية الملوثة ببكتيريا "السالمونيلا" تسبب في أغلب الحالات أعراض (الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال).
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