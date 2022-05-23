لجنة شورية تناقش الصعوبات التشريعية للمحتوى الرقمي بهيئة الاتصالات

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واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من المحاور التي تضمنها التقرير، ومن ضمنها الصعوبات والتحديات التشريعية التي تواجه الهيئة في مجال المحتوى الرقمي، واستعرضت اللجنة مؤشرات الأداء الخاصة بالهيئة، كما أكدت خلال الاجتماع أهمية التوسع في خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر.وضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة مع مسؤولي الهيئة الأدوار التي تضطلع بها في الإشراف على آليات وإجراءات الحد من عمليات الاحتيال والانتحال عبر وسائل الاتصالات، ودورها في تنظيم تطبيقات التوصيل من المطاعم والمتاجر، وحماية المستهلك من رفع التكلفة، كما جرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات في مجال الحوسبة السحابية في المملكة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية التوسع في نشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وخفض تكاليف الاتصال على الطرف المتصل لأرقام الخدمة.
يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المختصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.
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