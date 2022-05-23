إغلاق 4 مستودعات أثاث مخالفة في معابدة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 4 مستودعات للأثاث المنزلي مخالفة ضمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية، لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة.

وأوضحت الأمانة في بيانها أمس، أن المستودعات تزاول النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية، مبينة أنها معامل للأثاث تستخدم في إعادة تدوير الخشب والاسفنج لصناعة الأثاث المنزلي وأعمال التنجيد وتفتقر لوسائل السلامة، مؤكدة إغلاقها فورا ومصادرة الأدوات المستخدمة والإشعار بالمراجعة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.

كما واصلت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المعابدة أعمال رفع المخلفات من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية ضمن نطاقها الإشرافي مع المتابعة المستمرة من قبل مراقبي البلدية للمنطقة، ومنع رمي مخلفات البناء فيها وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، مشيرة إلى رفع 14,625 طنا من مخلفات الدمار والبناء التي تعد أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية في التعامل معها ورفعها.

وأكدت الأمانة على تشديد الرقابة على المنشآت للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرصها على مكافحة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري والمتابعة المستمرة من قبل المراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعية كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات البلدية في حال وجودها على رقم البلاغات الموحد 940.