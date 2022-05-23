خلال ال”6″ أشهر الأخيرة.. قرابة الـ “200” برنامج لذوات الإعاقة وأهاليهن في الرياض ومحافظاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفذت مراكز تأهيل الإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الستة اشهر الماضية 197 برنامجاً داخلياً وخارجياً و27 مبادرة للمشمولات برعايتها من ذوات الإعاقة وأهاليهن وللمنسوبات العاملات معهن .

تنوعت البرامج مابين ترفيهية هادفة مثل برامج مسرح العرائس وبرامج تدريبية للأهالي والموظفات مثل ورشة عمل بعنوان التربية الوالدية الفعالة ، وإعداد أخصائي منهج هيلب وبوب بالإضافة إلى الزيارات التعريفية الخارجية للمدركات مثل زيارة مركز عبدالعزيز الشويعر بالمجمعة و مهرجان الألبان والأغذية بالخرج وبوابة الدرعية كما نفذت المراكز المبادرات بالتعاون مع مجموعة من جهات القطاع الخاص والحكومي والغير ربحي مثل عيادات مريم الخرجي الوقفية وجمعية أريس الوقفية وكلية التقنية بشقراء .

وتسعى مراكز التأهيل الشامل للإناث بالرياض ممثلةً بتأهيل حي القدس والدرعية والخرج والمجمعة وشقراء من خلال خطة البرامج السنوية لهذا العام إلى الإستثمار الأمثل لموارد المجتمع الخارجي في تطوير مهارات مستفيداتها وشغل اوقات فراغهن بمايعود عليهن بالفائدة مع مراعاة الإمكانات الذهنية والجسدية والنفسية لديهن.