المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

عقدت جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر بحضور كلاً من اعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية يوم الاثنين 23/5/2022م وبحضور سعادة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ سالم الزهراني.

وبدأ الاجتماع بكلمة القاها المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس إدارة الجمعية رحب فيها بالأستاذ سالم الزهراني ممثل الوزارة و بأعضاء الجمعية العمومية واعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما اعرب عن شكره وامتنانه للجهود والدعم الدائم للجمعية التي تعيش نهضة كبيرة ولله الحمد على صعيد الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي، ثم القى سعادة الأستاذ سالم الزهراني ممثل الوزارة كلمة على الحضور أشاد فيه بجهود الجمعية ودورها في تحسين جودة حياة الاسرة من خلال مبادرتها ومشاريعها النوعية. كما استعرضت الجمعية فيلم مصور لأداء الجمعية للعام 2021م يعرض تجارب بعض من مستفيدين الجمعية وتجربتهم في الاستفادة من خدمات الجمعية واثرها على حياتهم.

كما استعرض الأستاذ محمد آل رضي مدير عام جمعية المودة بيانات تقرير آداء العام 2021 م المعتمد من قبل لجنة التدقيق والحوكمة، كما استعرض آل رضي إنجازات الجمعية خلال العام حيث تمكنت الجمعية من تقديم 193,592 خدمة متكررة لـ 62,040 مستفيد مباشر وحصدت المركز الثاني في جائزة الملك خالد للتميز فرع المنظمات غير الربحية سجلت الجمعية اعلى أداء لها منذ عام نسبة الى المشاركات السابقة مسجلة ١٨٠ نقطة مقارنة ب ١٤٧ لعام ٢٠١٧م، كما حصدت الجمعية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوي الوطن العربي في فئة المؤسسات الكبيرة. وأشار آل رضي ان الجمعية تشغل وتشرف على ١٣ مشروع اسناد حكومي فازت بها الجمعية لخبرتها الطويلة وريادتها في مجال التنمية الاسرية واتمتة العمليات ووجود منهجية واضحة لإدارة المشاريع.

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وقدم الأستاذ فايز الحربي المشرف المالي للجمعية بيانات التقرير والتحليل المالي معتمدة من مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية للعام 2021م حيث بلغت نسبة البرامج والأنشطة ٨٦.٣٪ وبلغت نسبة المصروفات العمومية ٨٪ وبلغت نسبة مصروفات تنمية الموارد المالية ٢٪ وبلغت نسبة الاهلاك السنوي ٣.٧٪ من اجمالي مصروفات الجمعية للعام ٢٠٢١م .

واستعرض للحضور الأستاذ وليد الطويل نائب رئيس لجنة التدقيق والحوكمة تقرير أداء اللجنة للعام 2021م مهام ،اهداف اللجنة واليتها لتدقيق البيانات وشواهد تقارير الأداء وأوضح الطويل نتائج اعمال الجنة التي صدر عنها ٤ تقارير أداء لجمعية المودة تم اعتمادها و١٣ توصية تم إصدارها خلال العام ٢٠٢١م تمكنت الجمعية من تنفيذ ٩٢٪ منها. وقدم الأستاذ خالد قامة رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد البشرية تقرير أداء اللجنة وغرف بها وبأعضائها ومهامها وأهدافها كما استعرض نتائج اللجنة التي قدمت ١٦ توصية تم تنفيذ ٨١٪ حتي الان. واستأنف الأستاذ محمد آل رضي باستعراض ملخص الخطة التنفيذية للعام 2022م واهم مستهدفاتها من خلال ١٥ مبادرة وابرز النتائج المتوقعة واثرها المتوقع، كما قدم آل رضي اخر مستجدات قضايا التركيز الاستراتيجي وسير عمل مشاريع الجمعية وبرامجها وما يستجد من اعمال للجمعية.