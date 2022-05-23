وزير الخارجية يزور جناح “مجلس شباب مسك” و “المقهى السعودي” في منتدى دافوس 2022

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، جناح “مجلس الشباب” التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وركن الهيئة السعودية للسياحة، خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2022، المنعقد حالياً في سويسرا.
واطلع سمو وزير الخارجية، على ما يقدمه “مجلس الشباب” من جلسات حوارية للمشاركين في المنتدى العالمي، وذلك بهدف تطوير الشباب وتمكينهم من إيجاد حلول إبداعية، تسعى لمعالجة التحديات المستقبلية التي تواجه العالم.
كما تجول سموه في “المقهى السعودي” الذي تديره الهيئة السعودية للسياحة، ممثلة بهوية السياحة الوطنية “روح السعودية”، حيث تُقدم فيه القهوة السعودية، بالإضافة إلى عرض معلومات متكاملة عن السياحية في المملكة، بهدف زيادة الوعي عن المملكة كوجهة سياحية، للمشاركين في منتدى دافوس العالمي.
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