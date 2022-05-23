اخبار الخليج – وزارة الصحة: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة مواطنة تتلقى العلاج في تركيا

محمد بن مسعود - الدمام - تابعت وزارة الصحة باهتمام ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «مواطنة انتكست حالتها الصحية في تركيا وابنتها تناشد ولي العهد توجيه المعنيين تسهيل عودتها بعد مطالبات مالية من المستشفى هناك».

وفي ضوء ذلك قامت وزارة الصحة وفور تلقي هذه المناشدة بالتواصل والاتصال مع الجهات المعنية، حيث تمت الموافقة على التكفل بالعلاج لحين استقرار الحالة وعودتها لمملكة البحرين، وتؤكد وزارة الصحة حرصها واهتمامها على متابعة حالة المريضة بشكل عاجل وبما يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعودتها إلى أرض الوطن.