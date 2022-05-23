محمد بن مسعود - الدمام - تابعت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة باهتمام ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «أهالي مجمع 523 بقرية سار يشكون لسعات البعوض والحشرات ويأملون من الصحة العامة رش مبيد حشري»، وأفادت بأنها قامت بمتابعة الشكوى المنشورة بخصوص انتشار الحشرات والبعوض في منطقة سار، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وقد قامت مجموعة مكافحة الحشرات بقسم صحة البيئة بوزارة الصحة بإرسال فرقة لمكافحة الحشرات الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي والكشف عن بؤر توالد يرقات البعوض والتي تم العثور عليها في البلاعات الخارجية وبعض تجمعات المياه في حاويات مهملة وتمت المعالجة باستخدام المبيدات الخاصة لمكافحة يرقات البعوض. كما تم مكافحة البعوض البالغ بإستخدام آلات الرش بالمبيد المتناهي في الصغر (ULV) والتضبيب الحراري.

ويناشد قسم صحة البيئة المواطنين والمقيمين بضرورة الانتباه من تجمع المياه الراكدة في الحاويات او النافورات المنزلية او البلاعات الغير محكمة الاغلاق والعمل على التخلص من المياه بشكل دوري لتفادي تكون يرقات البعوض فيها. وكذلك بضرورة نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك تفاديًا لانتشار البعوض والحشرات بالمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزارة الصحة تقوم بإتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة انتشار البعوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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