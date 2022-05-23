استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، قد تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي الى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

ونبه الدفاع المدني من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً على الأجزاء الساحلية منها.