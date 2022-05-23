الإحصاء : ثلاثة أيام لنهاية العد الذاتي وأكثر من 4 ملايين مشارك

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد الدخيني، أنه تبقت فقط ثلاثة أيام لإتمام العد عبر المشاركة في العد الذاتي، وسيتم إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022م، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني للأسر هي الطريقة الوحيدة المتاحة للمشاركة في التعداد بعد هذا التاريخ.
وحث المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خيار العد الذاتي واستكمال تعبئة بياناتهم قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الأربعاء , مؤكدا أن المشاركة في التعداد إلزامية.
وأشاد الدخيني بوعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم مع التعداد ومع موظفي الهيئة، لافتا إلى أنه لم يتم إيقاع أي غرامة مالية بسبب الامتناع عن المشاركة أو عدم الإدلاء بالبيانات المطلوبة خلال الفترة الماضية.
وعدّ المشاركة في التعداد من خلال العد الذاتي , كافية وتغني عن زيارة الباحث الميداني للمنزل.
وقال " إنه يمكن المشاركة في العدّ الذاتي عن طريق رابط التعداد في بوابة الهيئة، ويتطلب الدخول إلى موقع العد الذاتي وجود حساب في أبشر لرب الأسرة، ليتمكن المشارك من الحصول على رمز الاستجابة السريع من خلال بوابة نفاذ" .
يذكر أن تعداد السعودية 2022 هو التعداد الخامس في تاريخ المملكة، ويستهدف تغطية جميع سكان المملكة، لجمع البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط المستقبلية، وتوجيه المشاريع وفقاً لاحتياجات السكان في مناطق المملكة كافة .
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