أمانة عسير تزيل 32 مظلة مخالفة خلال أسبوع

أزالت أمانة عسير خلال أسبوع نحو 32 مظلة مواقف سيارات مخالفة، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بمدينة أبها .

وأوضحت أمانة عسير أنه تمت إزالة المظلات المُخالفة بعد إشعار أصحابها بذلك؛ بهدف الحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الأرصفة والأراضي الفضاء.

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في رصد كافة المظلات المخالفة و إزالتها كونها تعد إحدى مظاهر التشوه البصري و تعد مخالفة توجب الغرامة المالية و العقوبات المنصوص عليها نظاما في ظل انتشارها العشوائي والمخالف على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية .

ودعت الأمانة الجميع إلى التصدي لكافة أشكال التشوه البصري و التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى، من خلال مركز البلاغات الموحد 940.