اخبار الخليج – الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة يحتفل يتخرج من جامعة نورث ايسترن بامتياز

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة بمناسبة تخرج نجله الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة في جامعة نورث ايسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة المعمارية، وذلك بحضور أفراد أسرته وعدد من الأصدقاء.

وقد عبر الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة عن بالغ سعادته بتخرج نجله وحصوله على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة المعمارية في تلك الجامعة المتميزة، وما أظهره نجله من تفوق ومثابرة واجتهاد طيلة سنوات الدراسة، ما يعكس جديته وتحصيله العديد من المعارف والمهارات العلمية والعملية المهمة التي ستمكنه في مسيرته العملية وفي خدمة وطنه بمجال تخصصه.

من جهته، أعرب الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز عن عميق شكره وتقديره لجميع الحضور الذي حرصوا على مشاركته تلك اللحظة البهيجة التي يحصد فيها ثمار دراسته والتخرج في إحدى الجامعات المتميزة على مستوى العالم، والتي تحرص على إدخال أفضل وأحدث البرامج الأكاديمية التي تجمع بين الجانبين النظري والعملي، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في خدمة وطنه بما اكتسبه من علوم في مجال الهندسة المعمارية.

وقد تقدم الحضور بالتهاني والتبريكات للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن عبدالعزيز على تخرجه وتفوقه، متمنين له دوام النجاح في حياته العملية المقبلة.