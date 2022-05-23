أمير القصيم يفتتح ورشة عمل المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم

اهمية الدور الذي يقوم به المتحدث الرسمي ، في جميع القطاعات الحكومية، بسرعة التفاعل لإيضاح الحقائق وعدم تركها لاجتهادات الغير لتأويل الشائعات ، والرد عليها بمهنية عالية .

جاء ذلك ، بعد رعى سمو أمير القصيم اليوم ، إفتتاح ورشة عمل المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية بالمنطقة ، وذلك بقاعة الدرعية بمقر ديوان الإمارة بحضور ، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين والإعلاميين بالمنطقة .

وبيّن سمو أمير القصيم خلال ورشة العمل ضرورة أن تكون البيانات الإعلامية التي تصدر من الجهات المعنية تحمل الوضوح والشفافية ، وذكر الحقائق بدون تردد، ليكون اثره على المواطن وكل ما يخص الوطن ايجابي وعلى أعلى المستويات الإيجابية.

متمنياً سموه أن يكون التفاعل كبيرا من المتحدثين الرسميين ، كون العالم أصبح مساحة صغيرة ، وتداول المعلومة من الاعداء الذين يريدون ان يؤثروا على وحدة صف الوطن.

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وقال سموه : انطلاقا من منهجية القيادة الرشيدة أعزها الله ، و وزارة الداخلية ، نحن في أمارة المنطقة ، نعمل على ايضاح الحقائق ، قبل تركها لاجتهادات الغير ، مشيرا سموه بأن المسؤولية عظيمة على دور المتحدث الرسمي ، متطلعاً سموه من من الجهات الحكومية ، تفعيل دور المتحدثين الرسميين للحد من الشائعات ، واصفاً سموه دور المتحدث الرسمي اليوم مختلف لأن كل إنسان لديه حسابات على التواصل الاجتماعي ، وأصبحت المسؤولية مضاعفة عن السابق .

ودعا سموه المتحدثين الرسميين إلى الوضوح في إعداد البيانات الصحفية ، من خلال إختيار العبارات الواضحة التي تبين ما حدث ، بالإضافة إلى التشاور مع الجهة المرجعية او الجهات ذات العلاقة ، مطالبا بابراز مشاريع الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين ، وتقديم الشكر للجهات التي قامت بدورها ، والجهود التي تبذلها الدولة بكافة اختصاصاتها ، وذكر الايجابيات والتعامل مع بعض الملاحظات بعيدا عن الشخصنة او القدح في شخصيات المسؤولين ، والسعي إلى رفع الروح المعنوية للمسؤولين .

كما طالب سموه بفتح قنوات تواصل بين الجهات الحكومية وتبادل المعلومات ، مؤكدا بأن ذلك من أهم عناصر وابجديات الادارة الناجحة ، واهمية قيام المسؤولين بالتواصل مع المواطنين ، لأن هذا الأمر هو منهج قيادة هذه البلاد – حفظهم الله – ، متطرقاً سموه إلى دورخدمة صوت المواطن التي تقدمها إمارة المنطقة لإيصال صوت المواطن الى المسؤول ، لأن المواطن أولاً ، في منهجية عمل الامارة ، وهو منهج قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله -.

وكانت ورشة العمل قد شارك فيها المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي لديوان المحاسبة العامة سعيد القحطاني .

واستعرض في ورشة العمل العقيد الشلهوب الى الإعداد للمؤتمرات الرسمية ومقابلة وسائل الإعلام ، والتحضير المبكر وجمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة من كافة الجوانب والأسئلة المتوقعة ، ومراجعة تحليل ونتائج الرصد الإعلامي ، واستقراء توجهات وسائل الإعلام في طرح الأسئلة ، كما تطرق إلى التعامل مع وسائل الإعلام .

كما بيّن المتحدث الرسمي لديوان المحاسبة العامة سعيد القحطاني إلى دور وسائل الإعلام في رفع الوعي في المحافظة على المال العام، ودور الإعلام في تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لحماية المال العام.