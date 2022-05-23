الجيش اليمني يرصد 65 خرقاً للهدنة الأممية من قبل مليشيا الحوثي يوم الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت القوات المسلحة اليمنية، ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية 65 خرقاً للهدنة، يوم أمس الأحد، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب، مواصلة بذلك خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، اليمنية، أن الخروقات الحوثية توزعت بين 21 خرقاً بمحور حيس جنوب الحديدة، و 20 خرقاً في جبهات محور تعز، و 9 خروقات بمحور البرح غرب تعز، و 8 خروقات بجبهات القتال جنوب وغرب مأرب، و 4 خروقات في جبهات محافظة حجة، و 3 خروقات في جبهات محور الضالع.

وذكر إعلام القوات المسلحة، أن قوات الجيش والمقاومة أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة من مليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب في أوقات متفرّقة من يوم الأحد، وأن القوات رصدت دفع المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة وغير مسبوقة إلى جبهات محور تعز، منها نحو 65 طقمًا محملة بالأفراد والذخائر دفعت بها إلى مواقعها في الجبهة الشمالية للمدينة.

ووفقا للمركز الإعلامي، فان بقيّة الخروقات تتمثّلت في عمليات إطلاق نار بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة في كافة الجبهات المذكورة، بالتزامن مع استحداث مواقع ونشر قناصة في مختلف الجبهات.