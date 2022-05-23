وكيــل إمارة جـازان يرأس اجتماعًا لعرض مشروع تطوير مزارع البن بالقطاع الجبلي

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اليوم،اجتماع لتطوير المزارع الريفية بالمنطقة بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمدبن علي آل عطيف ، وعدد من الاعضاء المختصين في مجال البن من وكالة الوزارة، ومدير القطاعات في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ( ريف ) والمدير الوطني للبن في منظمة الأغذيةوالزراعة ( الفاو )، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير المزارع الريفية والجبلية بمنطقة جازان وذلك بتنفيذ وتجهيز مزارع بديلة نموذجية في عدد من مواقع المنطقة والبدء في خطوات تنفيذ المشروع بعدد ٤٧٥ مزرعة بالمحافظات الجبلية والمراكز التابعة لها بمنطقة جازان وسبل التعاون المشترك بين فرع الوزارة والشركاء بالقطاع الحكومي والخاص بالمنطقة، كما تم استعراض أهداف وآلية تفعيل الجانب الزراعي بالمناطق الريفية ،

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ومسؤولي عددًا من الجهات والجمعيات المعنية.