أمير تبوك يؤكد ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1444/1443هـ وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة

وفي بداية الجلسة نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله للجميع وذلك خلال التشرف بالسلام عليهم عقب اجتماع أمراء المناطق مؤخراً في محافظة جدة . والذي اطلع فيه خادم الحرمين الشريفين على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأمراء المناطق وأكد حفظه الله على دور مجالس المناطق وتطويرها وبذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

واطلع المجلس على المشاريع المعتمدة للمنطقة في ميزانيات بعض الجهات الحكومية للعام المالي 1444/1443هـ. كما وجّه سموه مدراء الجهات المعنية بمتابعة ذلك والإسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة بما يحقق احتياج المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مختلف الأصعدة. وتابع المجلس في جلسته سير العمل في المشاريع القائمة بالمنطقة، حيث اطلع على تقرير المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها ، وأكد سموه على مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها بالوقت المحدد .

كما وجه سموه بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع الأسر في مدينة تبوك وكافة المحافظات وإيجاد حلول مناسبة للحد من آثار المشكلات الأسرية في المجتمع.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من التوصيات