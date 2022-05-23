محافظ جدة يستقبل الطلبة الفائزين في منافسات آيسف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه اليوم , مدير تعليم المحافظة الدكتور نايف الزارع، يرافقه الطالب يوسف خوجة الذي فاز بجائزة خاصة والطالبة ورفاء قنش الحاصلة على المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية من تعليم جدة الفائزين بجوائز معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022)، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال مايو الجاري. وهنأ سموه الفائزين مشيداً بما حققوه من مراكز متقدمة وجوائز متعددة، متمنياً لهم دوام التفوق. فيما ثمن الزارع دعم وتشجيع سموه لطلاب وطالبات المحافظة. أخبار قد تهمك

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