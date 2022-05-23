شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى ووزارة الخارجية يستعرضان آفاق التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي في مقر المجلس بالرياض اليوم، بوكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية لدعم الدبلوماسية البرلمانية التي يضطلع بها مجلس الشورى، والتي تُعدُّ رافداً مُهماً ومسانداً للدبلوماسية العامة في سبيل تطوير العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة ؛ كما استعرض اللقاء دور لجان الصداقة البرلمانية في المجلس وجهودها الهادفة لتعزيز التواصل مع اللجان النظيرة لها في البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة، وما له من تأثير في تقريب وجهات النظر وإبراز مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا والأحداث الدولية.

كما تمت الإشارة إلى الدور الفاعل لمجلس الشورى في اجتماعات المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية التي يشارك في عضويتها، ويحرص من خلالها على إبراز وجهة نظر المملكة العربية السعودية حيال مختلف القضايا التي تتناولها.

وأنتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى و وزارة الخارجية بما يعزز أهداف الدبلوماسية البرلمانية ويدعم الجهود التي يقوم بها الطرفان في سبيل دعم السياسة الخارجية للمملكة.