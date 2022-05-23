شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً من قائد الجيش الباكستاني للاطمئنان على صحة خادم الحرمين عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقد طمأن سمو ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على مشاعره الصادقة.

كما تم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجال العسكري.