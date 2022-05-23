شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مشروعاً جديداً لصناعة وجهة عالمية في «قلب جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة جديدة نحو صناعة وجهة عالمية في «قلب جدة» تنبض بالحياة عبر مقومات طبيعية مستدامة وخطط تعتمد على الطاقة المتجددة باستخدام الأنظمة والتقنيات المبتكرة، وقعت شركة وسط جدة للتطوير؛ إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقدًا مع احدى الشركات.

ويأتي العقد تمهيدًا للبدء في الأعمال الإنشائية للمشروع الذي يشغل موقعا استراتيجيا في قلب مدينة جدة، ما بين قصر السلام ومحطة تحلية المياه المالحة.

ووفقا للعقد، تقوم شركة الموقعة للعقد بتنفيذ أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية فيها، وإزالة المباني والبنية التحتية القائمة وعددها نحو 400 مبنى، كمرحلة أولى، وإعادة تحويل مسار خدمات البنية التحتية والتي تشمل التمديدات الأرضية الكهربائية وأعمال مواسير الصرف الصحي وتغذية المياه بإجمالي 6.5 كلم طولي.

هذا إضافة إلى أعمال الاستصلاح والحفر البحري ثم الردم بناتج الحفر والذي تقدر كمياته بـ 4 ملايين متر مکعب، ومن ثم أعمال استصلاح وتحسين خواص التربة وتهيئتها لأعمال البناء المتوقعة باستخدام أفضل التقنيات الهندسية وذلك بمساحة إجمالية 1.5مليون متر مسطح.

بجانب إنشاء الأرصفة البحرية ومراسي اليخوت بطول 2.5 كلم والأرصفة العائمة داخل المارينا. وسوف تقوم الشركة ببناء أعمال أرصفة الواجهة البحرية بطول 1.5 كلم، وكذلك أعمال إعادة تهيئة الشواطئ الرملية العامة والخاصة.

ويمتاز مشروع «وسط جدة» بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسی بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، مع توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار.

يذكر أن الموقع الذي يقام عليه مشروع وسط جدة تعود ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة ، وسيتم تطوير المشروع وفق 3 مراحل رئيسية. وقد تم اعتماد تصاميم عصرية بمعاييرعالمية للمشروع، مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة الأصيلة لمدينة جدة.

يتضمن مشروع شركة وسط جدة للتطوير إنشاء 4 معالم رئيسية في وسط جدة: متحف، دار أوبرا، استاد رياضي، ومزارع مرجانية، فضلاً عن الأحواض الزراعية المحيطة. كما يضم المشروع إنشاء 10مناطق ترفيهية وسياحية في وسط جدة.

وبالإضافة إلى المناطق الترفيهية والمعالم الرئيسية للمشروع، تسعى شركة وسط جدة للتطوير لإنشاء 17 ألف وحدة سكنية للمواطنين مع منتجعات سياحية وفنادق تضم أكثر من 3000 غرفة. كما يسعى المشروع لتقديم قلب جدة بحلول ذكية للوافدين والزائرين تعتمد تقنيات الذكاء الصناعي والخدمات الإلكترونية.

ويتضمن مشروع وسط جدة حوض استقبال السفن ومجموعة متنوعة من أشهر المنتجعات والمقاهي العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى مولات التسوق وحلول قطاع الأعمال.