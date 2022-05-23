بث مباشر.. مباراة الهلال والاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل مباراة الهلال والاتحاد، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر

وتقدم المناطق لقرائها بثا مباشرا لـ مباراة الهلال والاتحاد.

وكان الهلال قد نجح في الفوز على نظيره الاتحاد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الهلال خلفه برصيد 55 نقطة.

الهلال والاتحاد بث مباشر

ويعتبر هذا الكلاسيكو رقم 149 بين الفريقين في كافة المسابقات، حيث الخليج 365 وأن التقيا في 148 مباراة، وكان الفوز من نصيب نادي الهلال بواقع 64 مرة، بينما فاز نادي الاتحاد بواقع 50 مرة، وسيطر التعادل على نتيجة 35 مباراة.

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وستكون مباراة الاتحاد والهلال اليوم بالغة الأهمية، وحاسمة في تحديد هوية بطل الدوري بشكل كبير.

الهلال بث مباشر

ويقترب الاتحاد من التتويج هذا الموسم، بلقب الدوري السعودي والغائب منذ سنوات عن خزائنه حيث يملك العميد فرصة أكبر من الزعيم الهلال، بسبب ضغط المباريات للأخير لمشاركته في دوري أبطال آسيا.

ويعانى الهلال خلال هذا الكلاسيكو، بعد خسارته المفاجئة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك أمام الفيحاء كما يلازمه سوء النتائج مؤخرا.

الاتحاد بث مباشر

كما يعاني فريق الهلال من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرض الثنائي متعب المفرج وجوستافو كويلار للإصابة وكذلك أندريه كاريلو، لإصابة في الرباط الخلفي للركبة، مع منتحب بلاده بيرو، حيث سيغيب حتى نهاية الموسم.