سمو وزير الداخلية يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة، اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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