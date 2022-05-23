بث مباشر.. مباراة الفيحاء وضمك

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل مباراة الفيحاء وضمك، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الفيحاء وضمك بث مباشر

وتقدم المناطق لقرائها بثا مباشرا لـ مباراة الفيحاء وضمك.

ويأمل الفيحاء في استعادة مركزه “السادس” الذي فقد أمس، بعد تعادل أبها مع الأهلي 1-1 في ذات الجولة.

الفيحاء وضمك بث مباشر

ويملك “بطل كأس الملك” 33 نقطة في المركز السابع، مقابل 34 نقطة لأبها في المركز السادس.

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على الجانب الآخر يدخل ضمك مباراة اليوم بعد أن حُسمت الأمور بالنسبة له هذا الموسم، ولا يدخل ضمك في حسابات الهبوط، كما أنه لن يغادر مركزه الخامس هذه الجولة، والذي يحتله بـ 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه “أبها”.

الفيحاء بث مباشر

وكان الفيحاء قد أحرز لقب كأس الملك في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على الهلال 3-1 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الخميس الماضي، في المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وأمام ما يقرب من 46400 متفرج.