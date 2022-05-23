اخبار الخليج – مع إقتراب دخول موجة الغبار.. تحذير لسواق السيارات ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر

محمد بن مسعود - الدمام - أهابت الإدارة العامة للمرور بجميع السواق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرا لموجة الغبار والأتربة المتوقعة مما قد تتسبب في تدني مستوى الرؤية من حيث الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
كما أهابت قيادة خفر السواحل بمرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر نظراً لموجة الغبار المصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
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