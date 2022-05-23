اخبار الخليج – افتتاح حلقة عمل «مخاطر الارهاب البيولوجي وسبل مراقبته والتمرين بالمحاكاة لتعزيز سبل منع الحوادث البيولوجية»

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، افتتح العقيد طيار لؤي عبدالرحمن عبدالله مدير إدارة التدريب حلقة عمل «مخاطر الارهاب البيولوجي وسبل مراقبته والتمرين بالمحاكاة لتعزيز سبل منع الحوادث البيولوجية» التي تنظمها إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة الشئون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، تحت إشراف مدربين وخبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وبمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية، ومختلف الجهات والوزارات في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أكد العقيد طيار لؤي عبدالرحمن عبدالله أن تنظيم هذه الحلقة يأتي ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها معالي وزير الداخلية، وتلقى متابعة مستمرة من قبل سعادة رئيس الأمن العام بهدف الارتقاء بأداء منتسبي الوزارة، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات وورش العمل لما لها من أهداف وغايات ايجابية تسهم في أداء المهام والواجبات بكفاءة.

كما أشاد بالتعاون القائم مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في تعزيز الروابط، الأمر الذي يُهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تعزيز الوعي بالمخاطر والتهديدات الحالية للإرهاب البيولوجي والنهوض بمستوى الوعي بين أجهزة انفاذ القانون بالأمن البيولوجي وأهميته خلال الحوادث البيولوجية.

وأشار مدير إدارة التدريب إلى أن حلقة العمل، تهدف إلى تطوير وصقل المهارات التدريبية في هذا المجال، سعياً للوصول لأعلى مستويات الجودة والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، وكذلك لتعزيز المصالح وتوثيق الروابط وبناء الشراكات معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذه الحلقة واهتمامهم وسعيهم لتنمية الكوادر البشرية.