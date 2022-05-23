القبض على مواطن بحوزته 9000 قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن بحوزته 9000 قرص من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل تجاويف بمركبته على طريق الليث. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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