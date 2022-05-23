لقب بـ”المدافع عن الأقصى”.. وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان

محمد بن مسعود - الدمام - تـوفي الداعية الكويتي أحمد القطان، اليوم (الإثنين)، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية، خالد المذكور، أعلن في وقت سابق، أن الشيخ “القطان” أُدخل العناية المركزة في مستشفى جابر جراء تعرضه لوعكة صحية.

ونعى العديد من المواطنين الكويتيين الداعية الراحل، سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن الشيخ أحمد القطان يعد من أبرز وأشهر خطباء المنابر في الكويت، ولُقب بخطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى.