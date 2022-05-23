اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يزور مركز بنك البحرين والكويت في الحد ويطلع على مستجدات العمل في برنامج التسيير الذاتي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص مملكة البحرين المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية وتلبية جميع الاحتياجات الصحية للأهالي في مختلف محافظات مملكة البحرين بما يتماشى مع مبادرات التطوير الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.

وفي هذا الإطار، قام الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز بنك البحرين والكويت في منطقة الحد بمحافظة المحرق، والذي تم اختياره بالإضافة إلى مركز حالة بوماهر الصحي بمنطقة المحرّق لتقديم الخدمات في محافظة المحرق على مدار 24 ساعة ضمن 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

واطّلع معاليه على مختلف أقسام مركز بنك البحرين والكويت، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وعدد من المسؤولين، وأشاد معاليه بالمستوى المتميز الذي يشهده المركز وما يشتمل عليه من إمكانيات وتجهيزات متقدمة.

وقد استعرض معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مستجدات العمل في مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الذي يُطبّق حالياً بصورة تجريبية في محافظة المحرق كمرحلة أولى ومن ثم سيعمم تباعاً على جميع محافظات المملكة، وبما يكفل حرية الاختيار والاستدامة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، معرباً معاليه عن تقديره لما أبداه الجميع من حرص على تعريف أهالي محافظة المحرق ببرنامج (اختر طبيبك) الذي يندرج ضمن هذا المشروع وبما ينعكس على تحقيق الأهداف الإيجابية المرجوة منه.

وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافقاً مع برنامج الحكومة وتجسيداً للأهداف المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنفيذاً للمبادرات الوطنية الرامية للاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة التنافسية والاستدامة والذي كان المرتكز الأساسي لإطلاق برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي).

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس مجلس أمناء الرعاية الصحية الأولية خطوات العمل في إطار برنامج التسيير الذاتي الذي يتمثل في تحويل المراكز الصحية إلى مراكز ذاتية الإدارة من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، حيث يهدف المشروع إلى منح المواطن حرية الاختيار وتوفير مسارات علاجية لتطوير جودة الخدمات والتنسيق والتواصل بين مقدمي الخدمات وتحسين الرقابة واتخاذ القرار والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.

ولفت د.عبدالوهاب إلى أنّ مشروع التسيير الذاتي يتضمن عدة برامج تهدف إلى تحسين جودة الأداء في مراكز الرعاية الصحية الأولية في إطار السعي إلى تعزيز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المقدمة في الرعاية الصحية الأولية من خلال نهج الاستمرارية والشاملة من قبل طبيب الأسرة للمريض وعائلته وتوفير حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات.