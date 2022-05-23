الغبار يتسبب في إيقاف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت مؤقتاً في تمام الساعة 2:20 ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت؛ بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.
ووفق صحيفة “القبس”، أوضحت الإدارة أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات؛ في حال تحسنت الرؤية وعودة حركة الطيران.
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