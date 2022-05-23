منتدى التكامل الاقتصادي: الحرب الروسية – الأوكرانية فاقمت وتيرة التحديات

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الإثنين)، أعمال منتدى التكامل الاقتصادي، والذي ينظمه البرلمان العربي مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري 2022، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وخلال افتتاح أعمال المنتدى، أكد رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، خلال كلمته، على أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال الاقتصادي وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود في ظل ما يواجهه العالم من أوضاع اقتصادية استثنائية صعبة تدق ناقوس الخطر، محذراً بأن هذه الظروف لن يكون أحد بعيداً أو بمنأى عنها، ولن تتمكن دولنا العربية من مواجهتها إلا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره من أهم القضايا الملحة في وقتنا الحاضر، وأيضاً في ظل عصر يقوم على التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تسعى إلى تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته بسبب جائحة كورونا، ثم التطورات السياسية والأمنية الدولية، خصوصا تلك المرتبطة بالأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي فاقمت من وتيرة هذه التحديات ووضعت العالم بأسره أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها شعوب العالم كافة وخصوصا الشعب العربي، مؤكداً أن حلم إقامة السوق العربية المشتركة ومنافسة باقي التكتلات الاقتصادية لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الاقتصادية القوية وقدرتها على التصدي للأزمات الاقتصادية.

وعُقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان واقع منطقة التجارة الحرة العربية.. الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي، ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدى 3 أيام واقع منطقة التجارة الحُرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي.