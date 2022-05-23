شكرا لقرائتكم خبر عن 134 زيارة رقابية على مصانع الشرقية خلال أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 498 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية بالمملكة خلال الشهر الماضي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية عن تنفيذ "498" زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أبريل الماضي؛ للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة شملت 169 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و 134 زيارة

في المنطقة الشرقية، و123 في منطقة الرياض، فيما نفذت 19 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و18 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى 16 زيارة لمصانع منطقة عسير، و14 في منطقة الجوف و4 زيارات في منطقة الحدود الشمالية وزيارة واحدة على المصانع في منطقة تبوك.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة القيام بزياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة

للمعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن

الصناعية.

وتحرص الوزارة من خلال هذه الزيارات على تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية؛ لعكـس صـورة إيجابيـة عـن جـودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.