شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تنفيذ برنامج «نافس» للاختبارات الوطنية على مدارس المملكة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تمثل المرة الأولى في تاريخ التعليم في المملكة التي تنفذ فيها هذه الاختبارات

- سيكون تطبيقها إجراءً سنويًا يحقق مجموعة من الأهداف

تُنفّذ هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع وزارة التعليم، برنامج التقويم الوطني للمدارس "نافس"، وتمثل الاختبارات الوطنية أحد المسارات الرئيسة لهذا البرنامج.

وستطبق هذه الاختبارات لتغطي جميع المدارس المتوسطة والابتدائية بالمملكة ( 20 ألف مدرسة بنين وبنات حول المملكة) وعلى عينة شاملة تستهدف 500 ألف طالب وطالبة تقريبًا، وتعد المرة الأولى في تاريخ التعليم في المملكة التي تنفذ فيها هذه الاختبارات بهذا المستوى من التغطية والشمول، وسيكون ذلك إجراءً سنويًا يحقق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها قياس المخرجات ومستوى التحصيل العلمي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

كما توفر هذه الاختبارات بيانات دقيقة لدعم صانعي القرار، وتعمل على تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس والمكاتب وإدارات التعليم، وستعمل على تغذية مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية 2030) والمؤشرات التعليمية ذات العلاقة.

وسيتم تنفيذ الاختبارات الوطنية بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة في كل مدرسة من مدارس المملكة المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 6 إلى 9 /11/ 1443هـ الموافق 5 إلى 8 /2022/6م.

بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي في عينة من المدارس خلال الفترة من 10 إلى 15 / 11 / 1443هـ الموافق 9 إلى 14 /6/ 2022م، فيما ستنفذ للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط. وستُطبق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.

وستعزز هذه الاختبارات الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ وتترجم جهودهما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية من خلال تطوير كفاءة التعلم وإيجاد بيئة التنافس الإيجابي للوصول إلى المواطن المنافس عالميا؛ حيث سيسهم نشر النتائج والبيانات عبر مؤشرات الأداء، ومنها مؤشر "ترتيب" في الهيئة، في خلق بيئة تعليم وتعلم متميزة ومنافسة، وفي تعريف أولياء الأمور بأداء مدارس أبنائهم.

وتتطلع كل من الوزارة والهيئة إلى التفاعل مع هذه الاختبارات الوطنية، وإلى تعاون الجميع في الميدان التعليمي وأولياء الأمور وأبنائنا الطلاب والطالبات بشكل خاص لتنفيذها بالصورة المثلى؛ بما يحقق الأهداف المرجوة لهذه الاختبارات في تعزيز التعلم ورفع الكفاءة وتطوير الأداء المدرسي.