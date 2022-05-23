اخبار دوليه – توقف حركة الملاحة الجوية في الكويت بسبب موجة غبار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت اليوم توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد .

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، وفقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، وسيبدأ الايقاف في تمام الساعة 20ر2 ظهرا بالتوقيت المحلي ، على ان يتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فور تحسن الرؤية.

وأوضح أن الكويت تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار تصل إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة.