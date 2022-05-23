أمير منطقة الباحة يطلع على خطط ومنجزات إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، كما اطلع على سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز المشاريع القائمة خلال الأشهر القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة خالد بن ربيعان آل مشوط، الذي قدم لسموه شرحاً عن سير عمل الشراكات الإستراتيجية مع شركات كبرى للتدريب المنتهي بالتوظيف، مستعرضاً نسبة الإنجاز في مشروع الكلية التقنية للبنات بقلوة الذي تم تقليصه من 500 يوم إلى 300 يوم، وبحث إمكانية فتح الكلية التقنية للبنات في محافظة المخواة.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة على أهمية تطوير المخرجات التدريبية لتواكب تطلعات سوق العمل على أن تكون قادرة على صناعة التحول المنشود، ورفع القدرات التدريبية لأبناء وبنات المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- .